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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel: "Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi"
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:06 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel: "Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi"

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Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel: "Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi"
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PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı değerlendirdi.

Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendiğini belirten Thomas Tuchel, "Bence her dün ile ilgili her şey söylendi. Dün ve bugün ırkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız." diye konuştu.

Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel: Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi

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