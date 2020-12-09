Son Dakika Haberi | Thomas Tuchel: "Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi"

Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendiğini belirten Thomas Tuchel, "Bence her dün ile ilgili her şey söylendi. Dün ve bugün ırkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız." diye konuştu.

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