Son Dakika Haberi... TFF'den Hamit Altıntop'a yeni görev! A Milli Futbol Takımı sorumlusu...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.



Federasyondan alınan bilgiye göre, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

ALTINTOP'TAN ALMANYA ÇIKARMASI

Hamit Altıntop önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek, Joachim Löw ve bazı yabancı teknik adamlarla görüşecek.

Yerli adaylar arasında ise Mustafa Denizli, Fatih Terim, Aykut Kocaman ve Okan Buruk isimleri öne çıktı.

İLK MAÇ 8 EKİM'DE



A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim'de karşılaşacak.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 82 MAÇ

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı.

Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.