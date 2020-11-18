Son Dakika Haberi | TFF ile beIN Sports anlaştı

Spor Bakanı’nın ev sahipliğinde TFF Başkanı Nihat Özdemir ile beIN Media CEO’su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya gelirken taraflar 2 milyar 650 milyon TL’ye el sıkıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun yoğun gayretleri sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve beIN Sports anlaşmaya vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirilen zirvenin ardından anlaşma sağlandığını bizzat Kasapoğlu duyurdu.

‘HAYIRLI OLSUN’

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Kasapoğlu “TFF Başkanı nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO’su Yousef Al-Obaidly ile bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim” dedi.

300 MiLYON ARTTI

Uzun zamandır süren görüşmelerde 3 milyar TL isteyen kulüpler en son rakamı 2 milyar 850 milyon TL’ye indirirken 2 milyar 350 milyon teklif eden yayıncı kuruluş ise rakamı 2 milyar 650 milyar TL’ye yükseltmişti. Dünkü görüşmede tarafların 2 milyar 650 milyon TL’ye anlaştıkları öğrenildi.

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