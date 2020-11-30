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GeriFutbol Son Dakika Haberi | TFF 1.Lig'de Adanaspor'un maçları ertelendi!
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Haber Giriş: 30.11.2020 - 23:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | TFF 1.Lig'de Adanaspor'un maçları ertelendi!

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Son Dakika Haberi | TFF 1.Lig'de Adanaspor'un maçları ertelendi!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor maçları ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızda yaşanan Covid-19 vakaları sebebiyle TFF 1. Lig 2020 - 2021 Sezonu; 11. haftadaki Boluspor maçı gibi, 12. haftadaki Ankaraspor ve 13. haftadaki Akhisarspor müsabakalarımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika Haberi | TFF 1.Ligde Adanasporun maçları ertelendi

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