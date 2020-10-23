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Haber Giriş: 23.10.2020 - 00:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Villarreal maçı yorumu: 'Böyle talihsizlik olamaz'

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Villarreal maçı yorumu: 'Böyle talihsizlik olamaz'
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 5-3 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamaları;

Bunun rövanşı da var. İnşallah daha iyi olacağız ve kötü goller yemeyeceğiz. 2. yarıda yediğimiz goller, böyle talihsizlik olamaz. Birinde 10 kişiydik, sakatlık vardı, diğerinde oyuncularımız birbirine çarptı. Defansif açıdan bir hayli sıkıntı yaşadık

PUANLAR ALACAĞIZ

Bu maçı sadece kendimiz için değil, başta Türkiye için oynadık, puan ve puanlar için oynadık. Daha 5 maçımız var, ben arkadaşlarımıza inanıyorum, puanlar alacağız.

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