Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Hakan Arslan'dan maç sonu yorum: 'İlk top gol oldu'

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup olarak turnuvaya vedan eden Sivasspor'da Caner Osmanpaşa ve Hakan Arslan, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Caner Osmanpaşa, "İsrail'e kazanmak için geldik, bizim için final maçıydı. Eksiklerimiz vardı, bir tane top geldi sadece kaleye. Sanırım bu sezonki şanssızlığımız, kalemize gelen her top gol oluyor. Bizi destekleyen herkesten özür dileriz" dedi.

Hakan Arslan ise "Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Gol lazım olduğu için açıldık ve kalemize gelen ilk top gol oldu." şeklinde konuştu.