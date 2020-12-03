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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'dan maç sonu itiraf! 'Çok yorgunuz'
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Haber Giriş: 03.12.2020 - 23:25 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'dan maç sonu itiraf! 'Çok yorgunuz'

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Son Dakika Haberi | Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'dan maç sonu itiraf! 'Çok yorgunuz'
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Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, Villarreal'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e 1-0 mağlup olan Sivasspor'da Caner Osmanpaşa, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Caner, "Burada kaybetmemek istiyorduk. En kötü 1 puanı alıp iddiamız devam etsin diye düşündük. Takımda Covid'le alakalı problem var. Hep aynı oyunculara yüklendik. İnanılmaz yorgunuz. Neyse ki iddiamız devam ediyor. Son maçı kazanıp inşallah gruptan çıkacağız" şeklinde konuştu.

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