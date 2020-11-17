Son Dakika Haberi | Sergen Yalçın'dan bomba açıklamalar! Tümer Metin, Caner Erkin...

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hükmen mağlup olma kuralı gelirse ligin oynanmasının hiçbir anlamı kalmayacak. Birçok kararda olduğu gibi bunun da sağlıklı bir karar olabileceğini düşünmüyorum. Yabancı sınırının gelmesi konusunda bir sorunum yok ama 8 yabancı oynasın, 6 yabancı oyuncu kulüpte otursun gibi kurala karşıyım. Bu mantık, çok yanlış bir mantık."

"SAVUNMA HATTININ TAMAMI YOK"

"Son 10 gündür 10 kişiyle antrenman yapıyoruz. Hazırlık maçı niyetimiz vardı ama yapamadık. Şu an savunma hattının tamamı yok. Savunma hattının tamamı şu an yok. Başakşehir maçına belki Rosier, N'Sakala ve Necip yetişir. Diğerleri karantina süreci yüzünden oynayamayacak.

"SEYİRCİSİZ OYNAMAK ÇOK ZOR"

"İstediğin oyuncuya önlem al. Karşındaki oyuncu yetenekliyse, aldığın önlemler zayıf kalır. Kendimden biliyorum bunu. Seyircisiz oynamak çok zor. Büyük camialar yıllardır seyircili oynamaya alışmış. Bizi, oyuncuları herkesi etkiliyor. Motivasyonu da bozuyor. Oyun da bozuluyor. Daha agresif oynayamıyorsun."

"İÇERDE NE KONUŞSAK BASINA SIZIYOR"

"Transferde çatışma, fikir ayrılıkları olabilir ama işin enteresan tarafı, bazın her şeyi biliyor. İçeride ne konuşsak, içerden basına sızıyor. Başkan ile aramızda hiçbir zaman gerginlik olmadı. Ben mutsuz olsam zaten söylerim, içinde tutan bir adam değilim."

"BENDEN İYİ ANLATIYORLAR"

"Televizyonda izliyorum, bizim takımda olanları bazen bir anlatıyorlar, vallaha benden daha iyi biliyorlar, şaşırıyorum."

"TÜMER'E YAKIŞTIRAMADIM"

" "Tümer Metin'in kalibresi nedir ki bana bu sözleri söyleyecek. Tümer Metin hangi takımı çalıştırmış, nerede hocalık yapmış? Tümer'e o sözleri hiç yakıştıramadım. Beşiktaş'ta efsane olduğu için geldi diyor. Çalıştığım kulüplere bir bak. Takımları nerede aldım, nerede bıraktım? Bir bak... Ben buralara gelmek için çok çalıştım."

"TARAFTAR BIRAK DERSE BIRAKIRIM"

"Ben buraya taraftarlar ve başkanımız istediği için geldim. Taraftarımız bana bırak desin yarın bırakırım. Benim için tek önemli olan şey başarı."

"EKONOMİK SEBEPLERDEN DOLAYI TUTAMADIK"

Ben Elneny'nin kalmasını çok istemiştim. Benim için çok önemli bir oyuncuydu. Makedonya'ya falan gitmedi yani adam Arsenal'a gitti. Ekonomik sebeplerden dolayı onu tutamadık."

"CANER'İ İSTEMEDİM"

"Caner'in kalmasını istemedim ama Gökhan kalabilirdi, kendisi gitti. Gidebilirler, ayrılabilirler, bu çok normal bir şey."

"FATİH'İN GİTMESİNE BEN KARAR VERDİM"

"Rıza Çalımbay çok saygı duyduğum bir insandır ama Beşiktaşlı yöneticiler ile görüştüm, Fatih Aksoy çok yetenekli kalsın falan demiş. Yarın Beşiktaş'ın başına gelirsen o zaman kendi kararını verirsin. Fatih Aksoy'un gitmesine ben karar verdim, ben gönderdim."

"SERKAN VE VOLKAN'I ALABİLİRDİK"

"Serkan Kırıntılı'yı alabilirdik Konya'dan, Volkan Babacan'ı alabilirdik Başakşehir'den ama olmadı. Biz de Ersin ve Utku ile devam etme kararı aldık. Bu bir risk mi? Risk evet, biz riskli iş yapamayacak mıyız? Genç oyunculara güvenmek yanlış mı?"

"OYUNCU HATA YAPAR"

"Welinton'u ben istedim, performansından çok memnunum, iyi ki almışız. Oyuncu hata yapar, çok normal bir şey. Sen bunun ne kadar ölümcül olduğuna bakacaksın. Ben totale bakarım. Welinton çok iyi oyuncu."

"VERDİĞİMİZ RAKAMLAR BELLİ"

"N'Sakala'yı eleştiriyorlar ama zaten çok üst düzey bir oyuncu değil ki... Verdiğimiz rakamlar belli. Bu rakamlara, bu oyuncuları çok iyi aldık."

"LENS'İ BEN KADRO DIŞI BIRAKTIM"

"Lens'i ben kadro dışı bıraktım. Ben bir oyuncuyu durduk yere kadro dışı bırakmıyorum. Lens ile her seferinde konuştum. Nasıl antrenman yapması gerektiğini, bize yardımcı olması gerektiğini anlattım ama bir türlü o seviyeye çıkamadı."

"...DÜNYADAN BİR HABERSİN"

"Sen yorumcu olarak, 'Rakip analiz edilmemiş' gibi bir cümle kuramazsın. Günümüz futbolunda herkesin imkanı var. Sen bunu söylüyorsan, dünyadan bir habersin."

"LJAJİC BİZE HİÇ GELMEDİ"

"Eğer oyuncu vermesi gerekeni vermiyorsa tartışılır, ismi hiç önemli değil. Ljajic rahatsız olsa gelip herhalde benimle konuşur, Adem Ljajic bize hiç gelmedi. Demek ki rahatsız değil durumdan."

"DORUKHAN'IN KALMASINI İSTERİM"

"Dorukhan Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa oturur, anlaşır ve oynar. Ben kalmasını isterim."