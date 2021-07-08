Son Dakika Haberi... Şenol Güneş ile Emre Belözoğlu'ndan sürpriz buluşma! 6 saat süren görüşme...

Spor Arena / Adem KABAYEL - A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’na katılan 24 takım içinde en kötü performansa imza atarak turnuvaya veda etmesinin yankıları sürerken ve tüm Türkiye’ye teknik direktör Şenol Güneş’in bugün yapacağı basın toplantısına kilitlenirken dün Rumeli Hisarı’nda sürpriz bir buluşma gerçekleşti.

GÜNEŞ DOSYALARLA GELDİ

Teknİk direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe’nin yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu dün Rumeli Hisarı’nda bir mekanda 6 saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmede Güneş’in elinde birçok dosya bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Güneş, Euro 2020’de elde edilen başarısızlığın ardından eleştiri oklarının hedefi olurken deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde bulunan alan isimlerin de yeterliliği tartışılmıştı. Dünkü buluşmanın ardından Emre Belözoğlu’nun yardımcı antrenör olarak mı ekibe katılacağı yoksa sportif direktör olarak görev alacağı merak konusu oldu.

Şenol Güneş, Emre Belözoğlu’nun kadrosunda görmek istediğini nisan ayında Tivibuspor’da bizzat açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

ŞENOL HOCA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

“Emre’yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip-geldi. Emre için F.Bahçe olmasaydı; bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı. Emre, sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git-gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi.”