Son dakika haberi... EURO 2020 sonrası Şenol Güneş'ten flaş karar! İlk kez...
Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü Riva'da basın toplantısı düzenleyecek.
EURO 2020'ye grup aşamasında veda ederek hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
Güneş'in 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'da, Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı belirtildi.
Tecrübeli teknik adam böylece, turnuvadan elenmenin ardından ilk kez açıklamalarda bulunmuş olacak.