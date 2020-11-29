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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
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Haber Giriş: 29.11.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti

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Son Dakika Haberi | Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
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Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.

FIFA'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

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