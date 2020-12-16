Son Dakika Haberi | Sebastian Coltescu'dan Demba Ba’ya özür telefonu

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - Demba Ba konuyla ilgili olarak, “Kıramayacağım birinin ricası üzerine görüştüm. Coltescu, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu anlattı, özür diledi. ‘Ben asla ırkçı biri değilim’ dedi. Bizim için bu konu kapandı” dedi...

Medipol Başakşehir’in, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçen haftaki PSG maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ‘ırkçı söylemde bulunması’ nedeniyle sahadan çekilmesi ve karşılaşmanın ertesi gün başka hakemlerle oynanmasının yankıları sürüyor.

Romanya basınında Sport.ro ve PRO TV dün şaşırtıcı bir iddiada bulunarak, ırkçı saldırı sonrası hakemlere söylediği “Kimseye ‘Bu beyaz adam’ demezsin, ‘Bu adam’ dersin. Peki neden bizden bahsederken ‘Bu siyah adam diyorsun?’ diyorsun” sözleriyle tüm dünyanın alkışını alan Demba Ba’nın, Coltescu ile bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

N’DOYE: ROMANYA’DA IRKÇILIK GÖRMEDiM

İngiliz basınında da geniş şekilde yer alan habere göre, geçmişte Romanya takımlarında forma giyen Senegalli eski futbolcu Ousmane N’Doye, Sebastian Coltescu’nun numarasını buldu ve arkadaşı Demba Ba ile görüşmelerini sağladı. N’Doye konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Demba Ba da benim gibi Senegalli. Onları görüştürdüm ve çok iyi anlaştılar. İkisi de birbirinin iyi birer adam olduklarını söylediler. Demba Ba, Sebastian Coltescu’yu ırkçılıkla suçlamadı, sadece ‘siyah’ kelimesinin bir statta kullanılmaması gerektiğini söyledi. Aslında ortada büyük sorun yoktu. Ben Romanya’da ırkçılık görmedim” ifadelerini kullandı.

DEMBA BA: BU KONU BiZiM iÇiN KAPANDI

Ousmane N’Doye’nin Romanya basınında yer alan bu açıklamaları üzerin bu iddiaların doğru olup olmadığını, doğru ise Coltescu ile neler konuştuklarını araştırdık. Senegalli futbolcu bu konuda konuşmak istemedi. Ancak Medipol Başakşehir Kulübü yetkilileri N’Doye’nin ricası üzerine bu görüşmeyi yapıldığını doğruladılar.

KONUŞULACAK BAŞKA BiR ŞEY YOK

Kulüpten bir yetkili Demba ba’nın bu konuda şunları söylediğini iletti: “Araya giren kişi kıramayacağım biriydi. ‘Seni Sebastian Coltescu arayacak’ dedi. Sonra Coltescu aradı, olayın gelişiminden bahsetti. ‘Maçın üçüncü hakemi Sebastian Gheorghe, orta hakem Ovidiu Hategan’a, Pierre Webo’nun kenardan sürekli bağırdığını söyledi. Hategan kırmızı kart göstermek için kenara geldiğinde şikayet edilen kişinin kim olduğunu bana sordu, ben de Webo’yu işaret ettim’ dedi. Yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu anlattı, özür diledi. ‘Ben asla ırkçı biri değilim’ dedi. Aslında bu konu bizim için kapandı. Kulübümün tavrı da çok net. Daha fazla konuşacak bir şey yok.”

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