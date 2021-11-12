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Son Dakika Haberi... Romanya'dan Octavian Popescu için Galatasaray'a transfer yanıtı! Morutan için de konuşmuştu ama...

#Galatasaray#Popescu#Becali
Son Dakika Haberi... Romanyadan Octavian Popescu için Galatasaraya transfer yanıtı Morutan için de konuşmuştu ama...

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Octavian Popescu için kulübü Steaua Bükreş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Galatasaray'ın sezon başında Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmasının ardından sarı-kırmızılıların gündemine yeni Rumen oyuncular gelmeye devam ediyor.

ÜÇ RUMEN OYUNCU TERİM'İN RADARINDA

Geçtiğimiz günlerde Rumen basınında çıkan haberlere göre; Morutan ve Cicaldau'nun performansından memnun kalan Fatih Terim, 3 Rumen futbolcuyu yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılıların, Inter'de forma şansı bulamayan 24 yaşındaki kaleci Ionut Radu için girişimler başlayacağı belirtilirken sağ kanatta görev alan Ianis Stoica ile de ilgilendiği kaydedilmişti.

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BİR DİĞER GÖZDE 18 YAŞINDAKİ POPESCU

Ayrıca tecrübeli teknik adamın, Rumen ekibi FCSB ekibinde oynayan 18 yaşındaki Octavian Popescu için de talimat verdiği vurgulanmıştı.

Son Dakika Haberi... Romanyadan Octavian Popescu için Galatasaraya transfer yanıtı Morutan için de konuşmuştu ama...

BECALI'DEN AÇIKLAMA GELDİ AMA...

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Octavian Popescu hakkında açıklamalarda bulunan FCSB'nin sahibi Gigi Becali, "Hiç kimseyi satmıyorum. Satışlarla ilgilenmiyorum. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi! Hiç kimseyi! Popescu'nun 30-40-50 milyon euro olması için daha 2-3 yıl kalması gerekiyor. Olduğu zaman görürüz." ifadelerini kullandı.

MORUTAN İÇİN BENZER İFADELER KULLANMIŞTI

FCSB'nin sahibi Gigi Becali, yaz transfer döneminde Morutan'ı 10 milyon eurodan daha düşük bir fiyata satmayacağını sık sık açıklamıştı.

Ancak Becali, Rumen futbolcuyu pazarlıkların ardından 3 milyon 500 bin euroya sarı-kırmızılılara satmıştı.

POPESCU BU SEZON NE YAPTI?

Octavian Popescu bu sezon tüm kulvarlarda 14 kez sahne alırken 4 gollük katkı sağladı. Romanya Milli Takımı'nda ise iki kez şans buldu.

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#Galatasaray#Popescu#Becali

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