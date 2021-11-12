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Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcao'ya İtalya'dan iki dev talip!

#Galatasaray#Marcao#İtalya
Son Dakika Haberi... Galatasaraylı Marcaoya İtalyadan iki dev talip

Galatasaray'ın Brezilya savunma oyuncusu Marcao için İtalyan devleri Inter ve Roma devreye girdi.

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Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'nun talipleri artmaya devam ediyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Inter ve Roma, Marcao'yu devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

INZAGHI İSTİYOR

Haberde; Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin, Brezilyalı savunma oyuncusu için çok istekli olduğu belirtildi.

Ayrıca iki kulübün de Galatasaray'ın maçlarını gözlem ekibi göndereceği vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sebebiyle Süper Lig'de 8 maç kaçıran Marcao, bu sezon 12 maçta görev aldı.

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#Galatasaray#Marcao#İtalya

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