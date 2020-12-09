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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Romanya Futbol Federasyonu'ndan Webo'ya yapılan ırkçılık hakkında flaş açıklama!
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 01:28 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Romanya Futbol Federasyonu'ndan Webo'ya yapılan ırkçılık hakkında flaş açıklama!

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Romanya Futbol Federasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı saldırıda bulunmasının ardından açıklama yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası Romanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.

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