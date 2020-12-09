Son Dakika Haberi | Romanya Futbol Federasyonu'ndan Webo'ya yapılan ırkçılık hakkında flaş açıklama!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya yapılan ırkçılık sonrası Romanya Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.