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Haber Giriş: 02.12.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Robin van Persie'den Maradona itirafı!

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Son Dakika Haberi | Robin van Persie'den Maradona itirafı!
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Robin van Persie, hayatını kaybeden Maradona hakkında konuştu.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda futbolu efsanesi Robin van Persie, 60 yaşında hayata veda eden Diego Armando Maradona ile yaşadığı anısını anlattı.37 yaşındaki van Persie, Maradona ile iki kez karşılaştığını ve bu görüşmeleri hiç unutmayacağını belirtti.

"HATA YAPMAYAN VAR MI?"

Emekli golcü Maradona için; "Maradona belki hayattayken bazı hatalar yaptı ama kim yapmıyor ki? Bunları gündeme getiren insanlar hiç hata yapmadılar mı? Onunla ilk kez Dubai'de tatildeyken karşılaştım. 'Robbie!' diye seslendi ve ağladı. Bana sarıldı ve futbolumu çok beğendiğini söyledi." açıklamasında bulundu.

"İKİMİZİN DE SOL AYAĞI ÖZEL"

Van Persie açıklamasının devamında; "Tercümanı aracılığıyla bir sohbet başlattı. Bana 'Robbie, sende benim sol ayağım var. İkimizin de sol ayağı özel.' dedi. Sonra sol bacağımı tutup, öptü. Benimle biraz futbol oynarsa çok mutlu olacağımı söyledim. Birlikte oynadık. Ben hünerlerimi sergiledim, o da hünerlerini sergiledi. Bana Arjantin Milli Takımı 10 numarasını imzalayarak verdi. İki taraftan da çerçevelettiğim tek forma bu." dedi.

Maradona, iki yıl sonra 2012'de yine Dubai'de bu kez bir Manchester United antrenmanında van Persie'ye sürpriz yaptı ve seslendi: 'Hey Robbie!'. Bu van Persie'nin Arjantinli efsaneyle son karşılaşması oldu.(Sporx)

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