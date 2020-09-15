Son Dakika Haberi | Rizespor Başkanı Hasan Kartal, PFDK'ya sevk edildi

İşte yapılan açıklama;

Hukuk Müşavirliği'nce 15.09.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü Başkanı HASAN KARTAL'ın 11.09.2020 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakası sonrasındaki 12.09.2020 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi TOGAY MURATOĞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi SİNAN DİREN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi SULTAN ÇALIK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi GAETANO DANIELE SALIERNO'nun 12.09.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü görevlisi MEHMET SAMİ BAŞARMAK'ın 13.09.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü İBRAHİM DAĞAŞAN'ın 13.09.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN ÜNAL'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi BURHANETTİN ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER'in 13.09.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü idarecisi AYTAÇ ALTAY'ın 13.09.2020 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- MENEMENSPOR Kulübü'nün 11.09.2020 tarihinde oynanan MENEMENSPOR-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 4. ve 7/4 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

MENEMENSPOR Kulübü futbolcusu ANANE TIDJANE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Akreditasyon Talimatı 7/1 maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 4. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 12.09.2020 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ANKARASPOR Kulübü'nün 12.09.2020 tarihinde oynanan ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/1 ve 5/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü'nün 13.09.2020 tarihinde oynanan BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi HALİL BAHAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü SERKAN DAMLA'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü kaleci antrenörü SEYHAN GÖCEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü görevlisi ALMIR SEFEROVIC'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu DAVIDE LANZAFAME'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR Kulübü futbolcusu VEDAT KARAKUŞ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- ADANASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi FATİH AKYEL'in 13.09.2020 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BALIKESİRSPOR Kulübü futbolcusu AYBERK KAYGISIZ'ın 14.09.2020 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BALIKESİRSPOR Kulübü idarecisi MURAT USTALI'nın aynı müsabakadaki "cezaya uyulmamasına iştiraki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 15.09.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 14.09.2020 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/19 Ek-4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.