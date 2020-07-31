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Futbol
Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ricardo Quaresma bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı...

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Kasımpaşa ile yolları ayrılan Ricardo Quaresma ile ilgili müthiş bir iddia ortaya atıldı. 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldızla görüşmeler başladı.

TFF 1. Lig’e geri dönen Bandırmaspor’dan flaş hamle... Bordo-Beyazlılar’ın Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi. 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre; Bordo-Beyazlılar’ın Kasımpaşa ile yollarını ayıran Ricardo Quaresma’yla görüştüğü öğrenildi. 36 yaşına gelen ve bonservisi elinde olan Portekizli yıldıza Kasımpaşa’da aldığı yıllık ücreti önerdiği ifade edildi. Balıkesir temsilcisinin teklifini şimdilik bekleten Quaresma’nın gelecek tekliflere göre kararını açıklaması bekleniyor.

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Bandırma hoca konusunda henüz karar veremezken Giresun’dan aldığı sol kanat Del Valle’den sonra ikinci yabancı transferini de yaptı. Bordo-Beyazlılar, Balıkesir’den sağ kanat Mahatma Otoo’yu aldı.

Son Dakika Haberi | Ricardo Quaresma bombası Beşiktaşın eski yıldızı...

 

Son Dakika Haberi | Ricardo Quaresma bombası Beşiktaşın eski yıldızı...

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