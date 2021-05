Son dakika haberi: Rebrov'un eşinden flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Sergiy Rebrov'un geleceğiyle ilgili eşinden açıklama geldi.

Ukrayna basınına konuşan Sergiy Rebrov'un eşi Anna Rebrov, başarılı teknik adamın geleceğinin henüz belirsiz olduğunu ve Macar ekibi Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse Sergiy'in geleceğiyle ilgili herhangi bir soruyu cevaplayamam" diyen Anna Rebrov, "Çünkü şu an her şey havada. Bundan sonra ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Şu an tek bildiğimiz, Sergiy'in Ferencvaros ile 1 yıl daha sözleşmesi olduğu" dedi.

Ferencvaros'la sözleşme feshi için bir görüşmelerinin olmadığını belirten Rebrov'un eşi, "Dürüst olmak gerekirse Ferencvaros'tan yüzde yüz ayrılmadı. Henüz sözleşmesini feshetmesi konusunda bir şey imzalamadık" dedi.

"TEK RESMİ TEKLİF AEK'DAN"

Şu ana kadar Sergiy Rebrov'a sadece Yunanistan ekibi AEK'dan resmi teklif geldiğini söyleyen Anna Rebrov, "Kararı tamamen Sergiy verecek. Ben kulüp seçimlerinde pek iyi değilim. Benim açımdan Yunanistan'da yaşamak sorun değil. Önemli olan, çocuklarımız için iyi bir okul bulmak" şeklinde konuştu.

"5-6 KULÜBÜN İLGİSİ VAR"

AEK haricinde birçok kulübün Rebrov'a ilgisi olduğunu da belirten Anna Rebrov, "Bence bu bir sır değil. İnternette yazan 5-6 kulübün ilgisi var. Halen düşünme aşamasındayız" diyerek sözlerini noktaladı.

EMRE OLMAZSA REBROV

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girerken, teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağını büyük ölçüde netleştirmişti.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın Türkiye'ye duyurduğu gelişmede Ali Koç, eğer Emre Belözoğlu'yla çalışmazsa teknik direktör olarak Sergiy Rebrov'u göreve getirecek. Ali Koç’un yeni yönetimde yer vermek istediği isimlerle ve sarı lacivertli camianın önde gelen kişileriyle görüşüp teknik adam konusunda nabız yokladığı da öğrenildi.

Artılar ve eksiler yan yana dizildiğinde Emre Belözoğlu ismi büyük ölçüde ağırlık kazanırken, Rebrov isminin de kabul edilebilir maliyeti nedeniyle B planı olarak oluşması dikkat çekti.

MALİYETİ DAHA DÜŞÜK

Rebrov’un cazibesini arttıran en önemli unsurlardan biri de maliyeti. Ücreti Joachim Löw, Lucien Favre, Bruno Labbadia, Zlatko Dalic’ten düşük olan Rebrov bu anlamda da Fenerbahçe’nin yabancı teknik adamlar içinde en öne çıkan isim oluyor.

HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Futbola Shakhtar Donetsk’te başlayan, iki dönem halinde toplam 11 yıl Dinamo Kiev, 4 yıl Tottenham, 1 yıl West Ham United, 1 yıl da Rubin Kazan takımlarında forma giyen Sergiy Rebrov, 2002-04 sezonlarında 1.5 yılda da Fenerbahçe’de kiralık olarak oynamış 38 maçta forma giyip 4 gol kaydetmişti. Ukrayna milli takımında da 75’i A milli, 92 kez forma giyen Rebrov, unutulmaz yıldız Şevçenko ile birlikte takımın değişilmez oyuncusu olmuştu.

2009 yılında futbolu bırakan Rebrov aynı yıl teknik direktörlüğü adım atmış, eski göz ağrısı Dinamo Kiev’de yardımcı teknik adamlık görevine getirilmiş 2014 yılına kadar bu görevini yürüttükten sonra teknik direktörlüğü getirilmiş ve 2014-15, 2015-16 sezonlarında 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra 2018 yılında Macar liginin önemli ekiplerinden Ferencvaros’un başına geçip 2018-19, 2019-20, ve 2020-21 sezonlarında üç yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...