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GeriFutbol Son dakika haberi | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzatıyor!
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzatıyor!

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Son dakika haberi | Porto, Pepe ile sözleşmesini uzatıyor!
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Porto, 37 yaşındaki Pepe ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatıyor.

Portekiz Ligi takımlarından Porto, 37 yaşındaki futbolcusu Pepe'nin sözleşmesini uzatıyor.

37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verecek.

Kariyerine 1 yıl daha devam etmek istediğini ifade eden Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum" şeklinde konuştu. (Sabah)

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