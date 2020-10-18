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Haber Giriş: 18.10.2020 - 22:27 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Ozan Tufan'dan maç sonu olay itiraf: 'Pelkas'ın adını unuttum'

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Son Dakika Haberi | Ozan Tufan'dan maç sonu olay itiraf: 'Pelkas'ın adını unuttum'
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Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Göztepe maçı sonrası çarpıcı bir itirafta bulundu.

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Ozan Tufan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Maçı değerlendiren Ozan Tufan, "Milli Takım'dan geldik, takımla çalışamadık ama arkadaşlarımız çok iyi hazırlanmış maça. Hem ofansif, hem defansif olarak çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Sıkıntı yaşayabilirdik son dakikalarda ama 3 puanı aldık, şu anda lideriz, mutluyuz. Gerçekten güzel bir ortamımız oluştu, daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

'YUNANİSTAN' DİYE SESLENDİM

Karşılaşma esnasında Pelkas'ın adını unuttuğunu itiraf eden Ozan, "Sahada Pelkas'ın bir ara adını unuttum, 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa. Caner ağabey de duydu, gülmeye başladı, konsantrasyonumuz dağıldı bir an" şeklinde konuştu.

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