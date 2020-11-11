Son dakika haberi | Ozan Kabak, Milan ve Liverpool’u birbirine düşürdü
Galatasaray'ın eski yıldızı Ozan Kabak paylaşılamıyor... Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz için Milan ve Liverpool transfer yarışına girdi.
Schalke forması altında çok başarılı bir performans gösteren Ozan Kabak ara transferin gözdelerinden birisi olacak. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Milan ve Liverpool devre arasında milli futbolcumuz için teklif yapma kararı aldı.
Özellikle Hollandalı yıldızı Van Dijk’in sakatlığı ile sarsılan Liverpool’un Ozan’ı çok istediği ifade edildi. (Takvim)
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