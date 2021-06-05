Son Dakika Haberi: Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 ve transfer açıklaması!

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'te kiralık olarak geçiren ve bonservisi Celta Vigo'da olan Okay Yokuşlu, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Okay Yokuşlu'nun açıklamaları;

Aramızda ne kadar toplarız diye puan hesaplaması yapmadık. Konsantrasyonumuz hep İtalya maçı üzerine oldu. Güzel ve zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz.

POZİTİF BİR ORTAM VAR

Pozitif ortam var. Kendi açımdan çok keyif alıyorum mutlu ve gururluyum. Umarım aklımızdaki, kalbimizdekini de sahaya yansıtırız

KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Biz kendimize güvenen bir takımız. Takım arkadaşlarımızın güveni tam. Her maçı sahaya kazanmak için çıkacağız ama burada çok favori takım var, onlar da şampiyonluğa oynuyor ve zor olacak.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?

Geleceğimle alakalı ben de ne olacağını bilmiyorum. Bana gelen somut bir şey yok ama transfer konuşmak için doğru yer değil. Yalnız kaldığımda da bunu düşünmemeye çalışıyorum. Planlar yapmak yerine tamamen buraya konsantre olmak istiyorum.

GÜZEL BİR ORTAMLA KARŞILAŞTIM

La Liga'da da çok iyi günlerim geçti. Premier Lig'de gittikten sonra hem kulübün yaklaşımı hem de hocanın güveni çok önemliydi. Çok güzel bir ortamla karşılaştım. Takım arkadaşlarım ilk günden itibaren çok iyiydi.

RAKİPLER TATMİN EDİCİYDİ

Premier Lig'de kendimi çok mutlu hissettim. Karşılaştığımız rakipler tatmin ediciydi.