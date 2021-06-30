Son Dakika Haberi... Nuno Espirito Santo 2 yıllık imzayı attı! Fenerbahçe ile ismi anılmıştı...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Nuno Espirito Santo'yu resmen açıkladı.

Yapılan duyuruda Nuno Espírito Santo ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Nuno Espirito Santo'nun yanı sıra Roberto Martinez ve Roberto Mancini ile de ilgilenen Tottenham'ın, iki teknik adamın Avrupa Şampiyonası'nda ülkeleriyle yola devam etmelerinden dolayı Portekizli çalıştırıcıda karar kılındığı kaydedilmişti.

Nuno Espirito Santo, son olarak Wolverhampton takımında görev yapmıştı.