Son Dakika Haberi... Milli karateci Merve Çoban, Tokyo 2020'de bronz madalya kazandı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, bronz madalya kazandı.



Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Merve, yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'le karşılaştı. Rakibine 2-0 kaybeden Merve, final şansını kaybetti ve olimpiyatı 3. sırada tamamladı.



Merve Çoban, 61 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıktı.

"HEDEFİM ALTIN MADALYAYDI"

Karşılaşma sonrası konuşan Merve Çoban şu ifadeleri kullandı:

Beklediğim bu değildi, altın madalyaya oynuyordum ama bu kadar oldu. Bir taraftan çok mutluyum ama diğer taraftan altın madalyaya ulaşamadığım için üzgünüm. Yine de bu başarının gururunu hissediyorum. Elimden geleni yaptım ama bronz madalyada kaldım. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesin kalbinin bizimle çarptığını biliyorum. Destek mesajlarına dönüş yapamadım, maç olduğu için kendimi kapattım. Döndüğümde onlara dönüş yapacağım.