Son Dakika Haberi | MHK Başkanı Serdar Tatlı'dan Tugay Kaan Numanoğlu açıklaması ve Ali Koç'un önerisine yanıt!

MHK Başkanı Serdar Tatlı, TRT Spor'un canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu hakkında konuşan Serdar Tatlı, "Tugay yeni bir hakem değil. Süper Lig kadrosunda 3. yılında şu an. Bu sezon başında performansı çok iyiydi. Galatasaray'ın maçını da iyi yönetti. Gösterdiği performansla adım adım derbi maçına aday olduğunu gösterdi. Tugay'ın her maç daha iyi olduğunu gördük. Evet risk aldık ama bu gerekliydi. " dedi.

DERBİ ÖNCESİ HAKEMLE GÖRÜŞMEDİM

Derbiden bir gün önce Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasının yaptığı açıklamaları değerlendiren Tatlı, "Yapılan açıklamaları ertesi gün öğrendim. Derbi günü kendisiyle görüşmedim. Maç öncesi hakemimizle bir görüşme yapmayı gerek görmedim. Her yapılan algıya MHK olarak cevap vermemiz gerekiyor mu? Hakemin kendi ailesi şirketinde çalıştığını biliyoruz. İddialar doğru değil." ifadelerini kullandı.

Serdar Tatlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakem atamaları kurayla çekilsin şeklindeki önerisine ise "Avrupa'nın gelişmiş liglerinde böyle bir uygulamanın olmadığını görüyoruz. Dünyanın hiç bir ülkesinde böyle bir atama şekli yok. Yaptığımız sohbetlerde Uilenberg ve Roberto ile UEFA'nın da çok öneride bulunmadığını biliyoruz. Ülke federasyonlarının insiyatifinde olan bir konudur, UEFA'nın görüşünü almak kaydıyla Federasyonlar bunu yapabilirse yapılabilir." şeklinde yanıt verdi.

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