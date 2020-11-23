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Futbol
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Max Kruse rekoru umursamıyor

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Son Dakika Haberi | Max Kruse rekoru umursamıyor
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Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra yolunu tuttuğu Union Berlin'de 8 maçta 4 gol, 5 asistle oynayan Max Kruse, kaçırdığı penaltı rekoru hakkında konuştu.

Union Berlin'in Köln'ü deplasmanda 2-1'le geçtiği maçta kaçırdığı penaltı sonrası Hans-Joachim Abel'in rekorunu tek başına eline geçirme şansını kullanamayan Kruse, önemli olanın takımın başarısı olduğunu ifade etti.

REKORU KAÇIRDI

Almanya'da kullandığı 16 penaltının 16'sını da atarak Hans-Joachim Abel'in rekorunu egale eden Max Kruse, rekoru tek başına ele geçirme fırsatını değerlendirememişti.

72'de topun başına geçen yıldız orta saha, penaltı atışından yararlanamazken, kaleciden dönen topu ağlarla buluştursa da penaltı rekorunun tek başına sahibi olamamıştı.

"KONUŞULACAK ŞEY REKOR DEĞİL"

Önemli olanın takımın başarısı olduğunu belirten Kruse, "15 puanımız var ve 7 maçtır kaybetmiyoruz. Üzerine konuşulacak şey budur, rekor değil." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi | Max Kruse rekoru umursamıyor

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