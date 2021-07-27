Son Dakika Haberi... Manchester United, Raphael Varane transferini açıkladı!
Manchester United, Raphael Varane'ın transferi için Real Madrid'le prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Manchester United, bir süredir kadrosuna katmak istediği Raphael Varane'da mutlu sona ulaştı.
Premier Lig ekibi, Fransız stoperin transferi için Real Madrid'le prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO
Manchester United'ın, bu transfer için La Liga devine 50 milyon euro bonservis ücreti ödemesi bekleniyor.
Madrid ekibinde yıllık 7 milyon euro kazanan Varane'ın yeni maaşının 12 milyon euro olacağı belirtiliyor.
Real Madrid formasıyla 360 maça çıkan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 18 kez kupa sevinci yaşadı.