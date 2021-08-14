Son Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçına Paul Pogba ve Bruno Fernandes damgası Tarihe geçtiler...

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Paul Pogba ve Bruno Fernandes, 5-1 biten karşılaşmada çarpıcı istatistiklere imza attılar.

Mücadelenin 30. dakikasında Bruno Fernandes ile öne geçen Manchester United'a yanıt 48. dakikada Luke Ayling'ten geldi.

Manchester ekibi, 52. dakikada Greenwood, 54 ve 60. dakikalarda Bruno Fernandes, 68. dakikada Fred'in golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Manchester United, ikinci haftada Southampton'a konuk olacak. Leeds United ise Everton'ı ağırlayacak.

MANCHESTER UNITED FORMASIYLA BAŞARAN İLK OYUNCU

Karşılaşmada 4 gol pası veren Paul Pogba, bir Premier Lig maçında 4 asist yapan ilk Manchester United oyuncusu oldu. Bunu ligde daha önce 6 isim başarmıştı.

Dennis Berkgamp, Jose Antonio Reyes, Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayoor, Santi Carzorla ve Harry Kane, daha önce bir maçta 4 asist barajını aşan oyuncular olmuştu.

İlk maçında 4 asist yapan Fransız yıldız, geçen sezon toplam 26 lig maçında 3 asistte kalmıştı.

43 YIL SONRA BİR İLK

Mücadeleyi hat-trick ile tamamlayan Bruno Fernandes de tarihe geçti. Portekizli oyuncu, 1977-78'de Lou Macari-Birmingham'dan bu yana ligin ilk haftasında hat-trick yapan ilk Manchester United oyuncusu oldu.

YALNIZCA İKİ OYUNCU GEÇEBİLDİ

Bruno Fernandes, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 27 gole ulaştı. Yıldız futbolcunun, Manchester ekibine transferinden beri ligde yalnızca 2 oyuncudan daha az gol attı. Ocak 2020'den sonra Kane'in 30, Salah'ın 30 golü bulunuyor.

26 yaşındaki futbolcu, Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 40 gol, 25 asiste imza attı.