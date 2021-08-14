MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar...
GeriFutbol Son Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar...

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak Leeds United-Manchester United mücadelesi öncesinde iki takımın taraftarları birbirine girdi.

Premier Lig'in ilk haftasındaki Manchester United-Leeds United maçı öncesi sokaklar karıştı.

Maç öncesinde iki takımın taraftarları birbirine girdi. Manchester sokaklarında çıkan kavgayı, güvenlik güçleri sonlandırmaya çalıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi