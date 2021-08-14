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Son Dakika Haberi... Manchester United-Leeds United maçı öncesi ortalık karıştı! Taraftarlar...
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında oynanacak Leeds United-Manchester United mücadelesi öncesinde iki takımın taraftarları birbirine girdi.
Premier Lig'in ilk haftasındaki Manchester United-Leeds United maçı öncesi sokaklar karıştı.
Maç öncesinde iki takımın taraftarları birbirine girdi. Manchester sokaklarında çıkan kavgayı, güvenlik güçleri sonlandırmaya çalıştı.
💥Manchester United - Leeds United maçı öncesi iki takım taraftarları arasında olay çıktı.pic.twitter.com/Q4kgDFeVjE— Spor Arena (@sporarena) August 14, 2021