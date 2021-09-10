Son Dakika Haberi... Manchester Cityli Benjamin Mendy, hapse gönderildi!

Manchester City'nin Fransız oyuncusu Benjamin Mendy, tecaviz ve cinsel saldırı suçlamaları sebebiyle hapse alındı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Mendy, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.

Mendy'nin 24 Ocak 2021'de gerçekleşecek duruşmaya tutuklu kalacağı belirtildi.