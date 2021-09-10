Son Dakika Haberi... Manchester Cityli Benjamin Mendy, hapse gönderildi!
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Benjamin Mendy'nin 24 Ocak'a 2022'ye kadar hapiste kalması yönünde karar verildi.
Manchester City'nin Fransız oyuncusu Benjamin Mendy, tecaviz ve cinsel saldırı suçlamaları sebebiyle hapse alındı.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Mendy, Cheshire'daki evinde üç kadına saldırmakla suçlanıyor. Biri 18 yaşından küçük olmak üzere 3 farklı kadına yönelik 4 saldırının Mendy'nin ev adresinde gerçekleştiği iddia ediliyor.
Mendy'nin 24 Ocak 2021'de gerçekleşecek duruşmaya tutuklu kalacağı belirtildi.