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Haber Giriş: 16.11.2020 - 23:29 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif

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Son Dakika Haberi | Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

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