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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 31.10.2020 - 22:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı

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Son Dakika Haberi | Liverpool geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrıldı
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İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti.

Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Liverpool, Anfield Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

West Ham United, Pablo Fornals'ın 10. dakikada ağları sarsmasıyla öne geçmesine rağmen Liverpool, Muhammed Salah'ın 42. dakikada penaltıdan ve Diogo Jota'nın 85. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. West Ham United ise 8 puanda kaldı.

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