MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Haberi | Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferini açıkladı!
GeriFutbol Son Dakika Haberi | Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferini açıkladı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 18:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferini açıkladı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Haberi | Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferini açıkladı!
Abone Olgoogle-news

Liverpool, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı.

Liverpool, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Thiago Alcantara transferinde mutlu sona ulaştı.

Premier Lig ekibi, Thiago ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Liverpool, bu transfer için Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.

Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle