Son Dakika Haberi | Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferini açıkladı!
Liverpool, Bayern Münih forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı.
Liverpool, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Thiago Alcantara transferinde mutlu sona ulaştı.
Premier Lig ekibi, Thiago ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.
Liverpool, bu transfer için Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtiliyor.
Thiago, geçtiğimiz sezon çıktığı 40 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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