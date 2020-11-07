Son Dakika Haberi | Konyaspor'un golcüsü Artem Kravets: 'Takım adına çok mutluyum'

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor'da Artem Kravets, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Mücadeleyi değerlendiren Kravets, "En önemlisi takım adına çok mutluyum. Geçen haftalarda takımın üstünde şanssızlık vardı. İyi oynuyorduk ama kazanamıyorduk. İyi oyunla birlikte 3 puan aldığımız için çok mutluyum." dedi.

Kravets sözlerini, "Büyüklere gol atmam istatistiksel bir rastlantı. Ben her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. En önemlisi takımımın kazanması ve benim katkı sağlamam" ifadeleriyle tamamladı.

İlk golün sahibi Jevtovic ise "Fenerbahçe'nin evinde oynamak oldukça zor. Kendi evlerinde üstün bir performans sergiliyor. Bunu bilerek hafta başından beri iyi hazırlanıyor. Hafta boyunca yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık. Top biraz havadan geldi. Değerlendirmek istedim. Biraz da şansım yanımdaydı. Geçtiğimiz haftalarda da böyle vurmuştum ama olmamıştı" şeklinde konuştu.