Son dakika haberi... Kolarov imzayı attı! 1 yıllık sözleşme...

Geçtiğimiz sezonun başında Roma'dan Inter'e transfer olan Sırp savunmacı Aleksandar Kolarov, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.

Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kolarov, İtalyan ekibi ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Inter anlaşmayı duyururken, maaşına dair herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Geçen sezon Inter'le sadece 11 maça çıkan Kolarov, 1 asist yapabilmişti.