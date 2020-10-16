Son Dakika Haberi | Karagümrük ile Kasımpaşa'dan maç öncesi özel hazırlık!

Spor Arena / Tahir KUM - Bir tarafta 1921 yılında kurulan Kasımpaşa, diğer tarafta 1926’da kurulan Fatih Karagümrük...

Türkiye’de daha ulusal lig kurulmadan İstanbul Ligi’nde rekabet etmeye başlayan iki köklü kulüp, pazar günü Kadıköy’de yıllar sonra karşılaşacak. Hem de geçmişte yaşanan bazı tatsızlıkların üstüne sünger çekerek sahaya çıkacaklar. Taraftarlarının ‘efsane derbi’ diye adlandırdığı büyük maç her iki kulübün ortak organize ettiği dostluk ve kardeşlik mesajı ile tarihe geçecek.

İki takımın oyuncuları maç öncesi sahaya, aynı mesajların yer aldığı tişörtlerle çıkacak. Göğüs kısımlarında iki kulübün logolarının yer aldığı tişörtlerde ‘2 dost, 2 komşu semt, 2 büyük takım’ ve ‘Karagümrük-Kasımpaşa kardeşlik’ ibareleri yer alacak.

'Türk futbolu için güzel ve yeni bir buluşma'

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ülker Stadı’nda oynayacakları maçta sporun güzelliğini sahaya yansıtacaklarını belirterek, “Kasımpaşa ve Karagümrük ülkemiz siyasetine, sanatına ve iş dünyasına sayısız insan yetiştirmiş iki mucize semttir. Tarihin her yerinde var olan bu iki semtin tekrar maç oynamasından herkes keyfini almalıdır” derken, Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç, “Bu iki güzide semtin kulüplerinin karşılaşması Türk futbolu için güzel ve yeni bir buluşmadır” yorumunu yaptı.

Karagümrük ile Kasımpaşa resmi olarak son kez 3 Ekim 2013’te kupa maçında karşı karşıya gelmiş ve lacivert beyazlı takım, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

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