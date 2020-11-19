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Haber Giriş: 19.11.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Juventus'ta flaş karar! Merih Demiral ilk kez...

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Son Dakika Haberi | Juventus'ta flaş karar! Merih Demiral ilk kez...
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Juventus Teknik Direktör Andrea Pirlo, bu hafta Merih Demiral ve Matthijs De Ligt'e birlikte görev vermeyi planlıyor.

Juventus'tun İtalya Ligi'nde cumartesi günü oynayacağı Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu.

Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olan Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek.

2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak(Sporx)

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