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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2021 - 23:01 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Jerome Boateng'e para cezası!

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Son Dakika Haberi... Jerome Boateng'e para cezası!

Alman mahkemesi, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Jerome Boateng'in 1,8 milyon euro tazminat ödemesine karar verdi.

Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ı darp ettiği suçlamasıyla yargılanacak.

Alman futbolcu Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Lenhardt, Boateng ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu.

Bayern Münih ile 9 Bundesliga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Boateng’in sözleşmesi Haziran ayında sona erdi. Bir ara adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Lyon’a transfer oldu.

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