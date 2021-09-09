Son Dakika Haberi... Jerome Boateng'e para cezası!

Jerome Boateng, eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt'ı darp ettiği suçlamasıyla yargılanacak.

Alman futbolcu Jerome Boateng, eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 1,8 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

Lenhardt, Boateng ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra evinde ölü bulunmuştu.

Bayern Münih ile 9 Bundesliga ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Boateng’in sözleşmesi Haziran ayında sona erdi. Bir ara adı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Lyon’a transfer oldu.