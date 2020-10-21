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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı

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Son Dakika Haberi | Inter'de Achraf Hakimi Kovid-19'a yakalandı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Faslı oyuncusu Achraf Hakimi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Alman takımı Borussia Mönchengladbach ile bu akşam yapacağı maç öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, Hakimi'nin test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Inter'de orta sahanın sağı, sağ açık pozisyonlarında oynayan 21 yaşındaki oyuncunun, herhangi bir belirti göstermediği ve kendisine sağlık protokollerinde belirlenen sürecin uygulanacağı ifade edildi.

Inter, Hakimi'yi sezon başında İspanya’nın Real Madrid takımından transfer etmişti.

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