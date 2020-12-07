Son Dakika Haberi | Hollanda'da Frank de Boer'dan Türkiye temennisi! "Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız"

Seyirci faktöründen ötürü ilk maçı Türkiye ile deplasmanda oynamak istediğini belirten de Boer, "Dünya Kupası elemelerinde ölüm grubunda değiliz ancak Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız, bu da işimize gelir." ifadelerini kullandı.

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