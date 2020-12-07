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Haber Giriş: 07.12.2020 - 23:18 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Hollanda'da Frank de Boer'dan Türkiye temennisi! "Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız"

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Son Dakika Haberi | Hollanda'da Frank de Boer'dan Türkiye temennisi! "Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız"
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Türkiye’nin, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakiplerinden Hollanda'da Teknik Direktör Frank de Boer, kurayı değerlendirdi.

Seyirci faktöründen ötürü ilk maçı Türkiye ile deplasmanda oynamak istediğini belirten de Boer, "Dünya Kupası elemelerinde ölüm grubunda değiliz ancak Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız, bu da işimize gelir." ifadelerini kullandı.

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Türkiyenin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki rakipleri belli oldu
Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Son Dakika Haberi | Hollandada Frank de Boerdan Türkiye temennisi Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız

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