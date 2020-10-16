Son Dakika Haberi | Hatayspor'da virüs şoku! Toplam 17 pozitif vaka... Erzurumspor maçı ertelendi

Süper Lig'de 5. hafta oynanması beklenen Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

HATAYSPOR'DA 17 POZİTİF VAKA

Atakaş Hatayspor'da, 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspordan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

ERZURUMSPOR-HATAYSPOR MAÇI İPTAL OLACAK MI?

TFF talimatlarında, "Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." ifadesi yer alıyor. Hatayspor'da 17 koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası karşılaşma ile ilgili verilecek karar merak konusu.

SÜPER LİG'DE VAKA SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Süper Lig ekiplerinde koronavirüs vaka sayısı, Hatayspor'un açıklamasıyla birlikte 29'a yükseldi. Malatyaspor'da 4, Kayserispor'da 3, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da birer pozitif vaka bulunuyor.