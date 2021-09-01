Son Dakika Haberi... Halil Dervişoğlu resmen Galatasaray'da! Açıklama...

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun ön alım hakkıyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda anlaşmaya varılmıştır.

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil İbrahim Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, altyapısında yetiştiği Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında başladı.

Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi.

Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil İbrahim Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki santrfor, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray’da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray’da parlayarak Türkiye A Milli Takımı’na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021’de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi ve milli takımda dört maçta bir kez fileleri sarstı.

Türkiye A Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Halil İbrahim Dervişoğlu, ilk milli maçına Türkiye U19 Milli Takımı forması altında 20 Şubat 2018'de Slovakya ile oynanan özel maçta çıktı. U19 Milli Takımı'nda 2 maç oynayan yetenekli forvet oyuncusu, Türkiye U21 takımında 11 maçta kaydettiği 8 golle dikkatleri üzerine çekti.

Halil İbrahim Dervişoğlu'na Galatasaray forması ile başarılar dileriz

İŞTE HALİL DERVİŞOĞLU'NUN İLK SÖZLERİ;

Geçen seneki takım arkadaşlarım ve Fatih hocamla birlikte tekrar çalışacağım için çok mutluyum. Heyecanlıyım tabi ki. Bu sene güzel şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Elimden gelenin fazlasını vereceğim. Bunu takımdaki herkes biliyor. İnşallah iyiye doğru gider.

BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ

Taraftar sağ olsun, sevgisini her zaman hissettirdi bana. Bu çok güzel bir şey, böylesine büyük bir camiada bu kadar sevgi görmek. Geçen yıl taraftarsız oynuyorduk. Bu sene taraftarın önünde çıkacağız maçlara. İnşallah onlara çok iyi bir performans gösteririz. Geçen yılki takım arkadaşlarımla oynamak güzel bir şey. Birbirinizi tanıyorsunuz, milli takımda da beraber oynuyorsunuz. Yeni gelen arkadaşlarla tanışıp sahaya çıkmayı bekliyorum.