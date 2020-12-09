Son Dakika Haberi | Gümüşhanespor Kulübü Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı!
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Olgun, silahlı saldırıya uğradı. MİSLİ.com 2’nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
MİSLİ.com 2’nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, kulüp binasında silahlı saldırıya uğradı.
Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesislerinde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun’la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun’a tabancayla ateş etti.
Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun’un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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