Son Dakika Haberi... Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Gözaltı sonrası işler karışmıştı, Galatasaray...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın, geçen sezon kiraladığı ve yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes transferinde üst üste gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Barış Alper Yılmaz ile anlaşan ve resmi olarak transferi açıklamaya hazırlanan Galatasaray'ın, Gedson konusunda da belli bir aşamaya geldiği ortaya çıkmıştı.

Sarı-kırmızılıların, Portekizli oyuncuyla anlaştığı ve Benfica'ya 10 milyon Euro’luk bir paket teklif ettiği yazılmıştı. Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği aktartılırken Portekiz'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN GÖZALTINA ALININCA...

Gedson Fernandes'in bonservisini elinde bulunduran Benfica'da deprem etkisi yaratan bir gelişme yaşanmıştı. Geçtiğimiz gün başkan Luis Filipe Vieira, kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Bu durumun ardından sarı-kırmızılı taraftarlar da Gedson transferinde sürecin uzayacağı yönündeki endişeleri konusunda sosyal medyada çok sayıda paylaşımlarda bulundu.

ORTAYA ÇIKTI, TÜM YETKİLER RUI COSTA'DA

Benfica'da yönetim kurulu yardımcılığı ve sportif direktörlük görevini üstlenen Rui Costa'nın, Gedson transferinde son sözü söyleyebileceği ortaya çıktı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica'nın tüzüğüne göre, başkan yardımcısı Rui Costa, başkanın yokluğunda tüm yetkileri üzerine alabiliyor.

Tüzükteki 62. maddeye göre başkanlık yetkilerine sahip olacak olan Fatih Terim'in eski öğrencisi, Gedson için Galatasaray ile resmi olarak anlaşma yapabilir.

TERİM-COSTA İLİŞKİSİYLE GELMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, devre arasında Gedson'un kiralanması konusunda eski öğrencisi Rui Costa ile telefonda görüştüğü ve transferin noktalanmasında ciddi payının olduğu öğrenilmişti.

Galatasaray formasıyla 18 maçta forma giyen Gedson Fernandes, 1 gol atıp 3 de asist yaptı.