Son Dakika Haberi... Gedson Fernandes gerçeği ortaya çıktı! Meğer Galatasaray'a transferi için...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'da yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gedson Fernandes'te sürpriz gerçek ortaya çıktı.

SON GÜNE KADAR UĞRAŞTILAR

Sarı-kırmızılı yönetim, transferin son gününe kadar Gedson Fernandes'i bir kez daha kadroya katmak için çalışma yaptı.

22 yaşındaki Portekizli oyuncu için birçok kez Benfica'nın kapısını çalan Galatasaray, olumsuz geri dönüşler alınca rotasını değiştirmek zorunda kaldı.

GEDSON OLMAYINCA GUSTAVO...

Sarı-kırmızılılar, Gedson transferinin gerçekleşmeyeceği anlaşılması üzerine Portekiz ekibi Famalicao'dan Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katarak transfere son vermişti.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Benfica'ya transfer döneminde Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu ancak Portekiz ekibinin 15 milyon euroda ısrarcı olduğu duyurulmuştu.

GEDSON'UN HOCASI JESUS'TAN SÜRPRİZ AÇIKLAMA

Gedson Fernandes transferinde yaşananlarla ilgili son açıklama ise Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan geldi.

GEDSON KALMAK İSTEDİ

Genç yıldızın Benfica'da kalmak istediğini ilk kez açıklayan Jesus, "Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden gitmesine izin vermedik. Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor" dedi.

Galatasaray'da 18 resmi maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.