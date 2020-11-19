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Son Dakika Haberi | Galatasaraylı Ryan Babel'den 'karantina' yorumu!
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel, dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, karantina günleri için açıklama yaptı.
Hollandalı yıldız açıklamasında "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" ifadeleri yer aldı.
Hollanda Milli Takımı'nda ilk 3 testi negatif olan Babel'in 4. testi pozitife dönmüştü.
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