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GeriFutbol Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın rakibi PSV Einhdoven, Chelsea'den transfer yaptı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.06.2021 - 18:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın rakibi PSV Einhdoven, Chelsea'den transfer yaptı!

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Son Dakika Haberi... Galatasaray'ın rakibi PSV Einhdoven, Chelsea'den transfer yaptı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven, Chelsea ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i kadrosuna kattı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray ile karşılaşacak olan PSV Eindhoven, orta sahaya takviye yaptı.

Hollanda ekibi, Chelsea ile sözleşmesi biten 28 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Marco van Ginkel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu PSV'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray ilk maçı, 20-21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 27-28 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

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Son Dakika Haberi... Galatasarayın rakibi PSV Einhdoven, Chelseaden transfer yaptı

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