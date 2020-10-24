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Haber Giriş: 24.10.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın Erzurum'da kaptanı Younes Belhanda!

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Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın Erzurum'da kaptanı Younes Belhanda!
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Galatasaray'da Younes Belhanda, BB Erzurumspor maçına kaptan olarak çıkıyor.

BB Erzurumspor ile Galatasaray kozlarını paylaşırken sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir karar aldı.

Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda'yı Erzurumspor maçının kaptanı olarak belirledi.

Fatih Terim konuyla ilgili maç öncesinde "İlk 11'e baktığınız zaman 3 senedir Belhanda'nın bu takımda oynadığını görüyorsunuz. Diğer oyuncularımızın böyle bir kıdemi yok" şeklinde konuştu.

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