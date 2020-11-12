Son Dakika Haberi | Galatasaray'ın en zor seçimi!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray yönetimi sürpriz bir karara imza attı ve 19-26 Aralık tarihlerinde Seçimli Genel Kurul yapılması adına izin başvurularının yapıldığını önceki gün açıkladı. Peki ne oldu da Galatasaray’da erken seçim kararı alındı? Daha 5 ay önce kurmaylarının, geçirdiği rahatsızlık sonrasında “Seçim kararı alalım” teklifine çok net şekilde karşı çıkan başkan Mustafa Cengiz’in sabrı neden taştı ve bu kez neden böyle bir karara imza attı. Bu flaş ve sürpriz bir karar Galatasaray camiasını hareketlendirdi. Tabii ki pandemi nedeniyle şimdi gözler İçişleri Bakanlığı ve Dernekler Masası’nda... Tüm bu detayları, genel kurul kulislerini, adayların listelerine kadar sizler için detayları ile aktaralım…

1- Galatasaray Başkanı'nın telefonunu açmayan idareciler

G.Saray yönetimi içinde son dönemde birçok konuda fikir ayrılıkları yaşanmaya başladı. Üst üste gelen benzer sorunlara bir de basketbol şubesinde yaşanan tablo eklendi. Basketbol şubesinden sorumlu Galatasaray’da bir yönetici de koç Ertuğrul Erdoğan ile tartıştı. Başkan Mustafa Cengiz devreye girmek adına yönetim kurulu üyelerini bu krizi büyümeden çözmek için aradı. Ancak Galatasaray’da bazı yöneticiler başkan Cengiz’in telefonunu açmadı! Bu durum başkanı üzdü. Sonrasında ise Cengiz ve en yakınındaki isimlerin sabrı taşmaya başladı.

2- Yönetim ikiye bölündü restler havada uçuştu

G.Saray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan’ın görevden alınması yönetimi ikiye bölündü. Bu karar öncesinde bir grup yönetici koç Erdoğan’ın görevden alınması halinde istifa edeceklerini belirterek rest çekti. Yönetim kurulunda Erdoğan ile sorun yaşayanlar, oluşan tablo sonrasında tecrübeli koçun görevden alınmasına dair ısrarlı davrandı. Bu bölünme ile istifa restleri ve bazı idarecilerinin telefonunu açmamasıyla birlikte gelinen nokta sonrasında kurmayları başkan Cengiz’e ‘erken seçim’ fikrini ortaya atıp destekledi ve bu karar alındı. Seçim kararının ardından da koç Ertuğrul Erdoğan görevden alındı.

3- Teşekkür mesajı yayınlamadı, Ertuğrul Erdoğan gönderme yaptı

Yönetimde fikir ayrılığına neden olan Galatasaray Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan görevinden alınırken, sarı kırmızılı kulüp alışılmışın aksine tecrübeli koç için bir veda ya da teşekkür mesajı yayınlamadı. Koç Erdoğan ise sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında bir anlamda yönetimin bir bölümüne olan öfkesini şu şekilde dile getirdi: “Açık sözlülüğün olmadığı yerde güven de olmaz, kalıcı başarılar da yakalanamaz. Galatasaray’daki 2.5 senelik görev sürem boyunca bana ve ekibime destek veren; başta taraftarımız olmak üzere herkese teşekkür ederim. Vicdanım rahat!”

4- Muhalefetin bu karara bakış açısı: 'Göstermelik'

Galatasaray’da muhalif üyelerin büyük bir bölümü, yönetimin aldığı seçim kararı için ‘göstermelik’ yorumunu yapıyor! Sebebi ise ülkemizde etkisini arttıran pandemi sonrasında İçişleri Bakanlığı ve Dernekler Masası’nın böyle bir genel kurula izin vermeyeceği ve bunun da bilinmesine karşın bu kararın alınması.

LİSEDE YAPILMALI

Aynı zamanda kulübün tüzüğü gereğince seçimli genel kurulların Galatasaray Lisesi’nde yapılma mecburiyeti var. Ve üyeler bu pandemide hem İçişleri hem de Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin bulunduğu Galatasaray Lisesi’nde buna izin vermeyeceği, bu kararın ise camiadaki ‘seçim’ seslerini kırmak adına genel kurulun yapılmayacağı bilinmesine karşın alındığı görüşünde.

MAYISA KALABİLİR

Eğer pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı, Galatasaray’ın başvurusunu reddederse, sarı kırmızılı yönetim mayısa kadar göreve devam edecek.

5- Başkan Cengiz yeniden aday olmayı düşünüyor

Yönetim içinde yaşanan sorunlar, restler sonrasında ‘erken seçim’ kararı alan başkan Mustafa Cengiz’in ise görevi bırakmayı düşünmediği öğrenildi. Gerekli izinlerin alınması halinde aralık, aksi durumda ise mayıs ayında yapılacak olan Galatasaray seçimlerinde Mustafa Cengiz’in yeniden başkanlığa aday olmak istediği ve bunu da birçok idarecisi ile paylaştığı ifade edildi. Cengiz’in bu kez daha güçlü, iyi bir iste oluşturmak istediği bu düşüncesini de sarı kırmızılı camiada birçok üyeye aktardığı biliniyor. Şimdi gözler Mustafa Cengiz’de…

6- Burak Elmas ekibine önemli isimleri dahil etti

Yaklaşık 1 yıl önce Galatasaray Kulübü’nde başkanlığa adaylığını koyma kararı alan ve bu konuda liste çalışmalarını da sürdüren eski yönetici Burak Elmas, camianın önemli isimleri ile yola çıktı. Burak Elmas göreve talip olacağı yönetim kurulu listesine Galatasaraylılar Cemiyeti eski başkanı Polat Bengisarp’ı dahil etti. Bengisarp dışında Burak Elmas’ın listesinde, Faruk Süren ve Özhan Canaydın döneminde yöneticilik yapan Bikem Arda Koç, Köksal Ünlü ve ekonomi profesörü Remzi Sanver de yer alacak.

7- Metin Öztürk'ün listesinde en kilit isim Celal Açar

G.Saray Kulübü’nde başkan adaylığını resmen açıklayan isimlerden biri de Metin Öztürk. Öztürk de 1 yıla yakın süredir hem liste hem de proje çalışmalarını sürdürüyor. Metin Öztürk’ün beraber hareket ettiği en kilit isim ise Galatasaray Kulübü eski Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkanı Celal Açar. Tam 23 sene Sicil Kurulu başkanlığı yapan ve başkan Cengiz’in, Dursun Özbek’e karşı kazandığı ilk seçimde listede yer alan ve seçimi kazandıran en kilit isimlerden olan Açar, Metin Öztürk ile yola çıkacak. Bu arada Metin Öztürk’ün listesinde avukat Metin Ünlü ile Remzi Tan da yer alacak.

KRİTİK TARİH 16 KASIM

Sarı kırmızılı kulüpte şimdi gözler pazartesi günü gerçekleşecek olan mahkemeye çevrildi. 2019 Mart Mali Genel Kurulu’nda idari açıdan ibra edilmeyen ancak bu konuyu mahkemeye taşıyarak tedbir kararı aldıran yönetim ile alakalı kritik bir dava görülecek.

09.30'DA BAŞLAYACAK

16 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde saat 09.30’da gerçekleşecek olan mahkemede Galatasaray yönetiminin koydurduğu tedbir kararı kaldırılırsa kulüpte mecburen tüzük gereği seçim yapılması gerekecek.

KARARA KİLİTLENDİLER

Aynı zamanda mahkemeden çıkacak karar Galatasaray yönetimde aday olmayı ya da görev almayı düşünen isimleri de yakından ilgilendirecek.